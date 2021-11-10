Москвичке дали условный срок за взятку магнитогорскому преподавателю

Студентка заплатила за отметку в зачетной книжке 24,5 тыс. рублей
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В Магнитогорске вынесли приговор 24-летней студентке из Москвы. Жительница столицы дала взятку преподавателю МГТУ имени Г.И.Носова.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, девушка передала 24,5 тыс. рублей доценту кафедры стандартизации, сертификации и технологии продуктов питания. За деньги преподаватель обещала «простить» студентке академическую задолженность.
Ленинский районный суд Магнитогорска за дачу взятки должностному лицу приговорил москвичку к 3 годам лишения свободы условно. Студентка обязана будет выплатить также штраф в сумме 49 тыс. рублей в.
Получившего взятку преподавателя также привлекли к уголовной ответственности, но суд пока не состоялся.
Ранее суд взыскал почти миллион рублей с бывшего чиновника из Магнитогорска. Экс-руководителя Ростехнадзора обязали отдать государству полученные в качестве взяток деньги.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru