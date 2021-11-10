Москвичке дали условный срок за взятку магнитогорскому преподавателю

Студентка заплатила за отметку в зачетной книжке 24,5 тыс. рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Магнитогорске вынесли приговор 24-летней студентке из Москвы. Жительница столицы дала взятку преподавателю МГТУ имени Г.И.Носова.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, девушка передала 24,5 тыс. рублей доценту кафедры стандартизации, сертификации и технологии продуктов питания. За деньги преподаватель обещала «простить» студентке академическую задолженность.

Ленинский районный суд Магнитогорска за дачу взятки должностному лицу приговорил москвичку к 3 годам лишения свободы условно. Студентка обязана будет выплатить также штраф в сумме 49 тыс. рублей в.

Получившего взятку преподавателя также привлекли к уголовной ответственности, но суд пока не состоялся.

Ранее суд взыскал почти миллион рублей с бывшего чиновника из Магнитогорска. Экс-руководителя Ростехнадзора обязали отдать государству полученные в качестве взяток деньги.

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