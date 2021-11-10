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Общество10 ноября 2021 8:02

В мэрии Челябинска рассказали, почему дорожная разметка на новом переходе исчезла через 1,5 месяца

«Зебру» нанесли перед Днем города
Елена КОЛЧИНА
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Полосы сохранились только там, где почти не ездят машины. Фото: Челябинский урабанист/vk.com

Полосы сохранились только там, где почти не ездят машины. Фото: Челябинский урабанист/vk.com

Разметка на новом пешеходном переходе через улицу Кирова в центре Челябинска исчезла спустя 1,5 месяца. По переходу можно добраться от одной части недавно открытой набережной до другой, но путь теперь обозначают только светофор, а бело-желтые полосы на асфальте видны лишь у края проезжей части. На исчезающую «зебру» обратил внимание урбанист Лев Владов.

— В Челябинске ужасающего качества разметка. Не знаю, из чего ее делают, но она исчезает буквально на глазах — и потом следующие полгода дорожное полотно выглядит неопрятным, — возмутился он.

Лев Владов уточил, что разметка, по принятым в стране нормам, должна сохраняться на дороге не менее трех месяцев. Урбанист предложил наносить полосы на асфальт более прочным составом, а для экономии рисовать только белые: добавлять к ним желтые госстандарт не требует.

В администрации Челябинска сообщили, что разметка на переходе через улицу Кирова — временная. Более прочную постоянную разметку будет возможно нанести, когда погода станет достаточно теплой для этой работы.

Новый пешеходные переход был открыт в День города. Тогда читатели КП шутили: «После Дня города зебру оставят?».

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