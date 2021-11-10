Из Челябинской области запустят субсидируемые авиарейсы в Екатеринбург, Уфу и Сочи

Челябинцы смогут быстро добраться до Уфы Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Росавиация утвердила 20 субсидируемых маршрутов из Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

Из Челябинска перелеты будут выполняться по 15 направлениям: Астрахань, Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Махачкала, Минеральные Воды, Мурманск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Сургут, Уфа, Ханты-Мансийск.

Еще пять из Магнитогорска: в Екатеринбург, Казань, Минводы, Новосибирск, Сочи.

Перелеты будут выполняться несколькими авиакомпаниями: «Азимут», Red Wings, S7, Nordwind Airlines, «ЮВТ Аэро».

Напомним, что из-за ковида в городах России требуют QR-код, например, при заселении в отель, посещении общепита, а также на массовые мероприятия. Собираясь на отдых, сверяйте актуальные требования. Нужен ли сертификат о вакцинации в челябинском аэропорту, — читайте по ссылке.

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