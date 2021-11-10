В Вишневогорске женщина вернулась в горящий дом за вещами и погибла

Сгорели дом, надворные постройки и автомобиль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Женщина погибла при пожаре в Вишневогорске. Огонь вспыхнул ночью 8 ноября на территории частного подворья на улице 40 лет Октября.

Из горящего дома пожарные спасли 60-летнего мужчину. С сильными ожогами рук пострадавшего увезли в больницу.

Позже обнаружили тело 53-летней женщины. Очевидцы рассказали, что сожительница хозяина дома сначала выбралась из горящего здания, но затем решила вернуться в него за вещами.

Пожар тушили 18 человек, использовали 5 единиц техники. Окончательно справиться с огнем удалось лишь к утру.

Как рассказали в восьмом пожарно-спасательном отряде регионального ГУ МЧС, полностью сгорел жилой дом площадью 64 квадратных метра, а также сарай, баня, дрова и грузовик ГАЗ-66. В огне погибла корова. Пожарным удалось предотвратить взрыв: из опасной зоны вытащили 4 газовых баллона.

По предварительным данным, причиной возгорания стал неправильный монтаж электрического оборудования.

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