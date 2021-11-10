В Челябинской области изъяли 6 тонн суррогатного алкоголя

Недавно полицейские изъяли 14 тонн спортосодержащей продукции. Фото: пресс-служба УМВД по Челябинской области.

Полицейские изъяли еще 6 тонн потенциально опасной для здоровья спиртосодержащей продукции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Челябинской области. За две недели сотрудники правоохранительных органов проверили более 3000 прилавков и складов, а также досмотрели порядка 11000 автомобилей.

Суррогат могут продавать в обычном продуктовом магазине. Фото: пресс-служба УМВД по Челябинской области.

— Рейды продолжаются. Пока возбуждено 8 уголовных дел, — сообщили в ведомстве.

Проблема распространения суррогатного алкоголя в последнее время укрепилась как в Челябинской области, так и за ее пределами. Например, недавно в Курганской области трое мужчин скончались от отравления нелегально изготовленным алкоголем. У продавца изъяли 60 литров суррогата. Аналогичные случаи повторились в Оренбургской и Свердловской областях.

Летальные исходы от суррогата случились с Курганской области. Фото: пресс-служба УМВД по Челябинской области.

Как правило, почти весь суррогат изготавливается на базе метанола, что для человеческого организма является ядом. Его трудно отличить по запаху или внешнему виду от этанола.

Ранее в Челябинской области полицейские «накрыли» еще один крупный склад с 14 тоннами суррогата. Двоим мужчинам 30 и 40 лет грозит до 6 лет лишения свободы за сбыт нелегальной продукции.

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