В Челябинской области за день коронавирусом заболели 572 человека

Заболеваемость в регионе все еще растет Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 572 новых случая коронавируса.

По данным регионального министерства здравоохранения, от ковидной пневмонии за день скончались 29 пациентов.

Сейчас от Covid-19 лечатся 17 914 жителей региона.

За все время с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали 116 246 случаев заболевания коронавирусом.

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