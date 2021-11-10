В Челябинской области за день коронавирусом заболели 572 человека

Заболеваемость в регионе все еще растет
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последние сутки в Челябинской области выявили 572 новых случая коронавируса.
По данным регионального министерства здравоохранения, от ковидной пневмонии за день скончались 29 пациентов.
Сейчас от Covid-19 лечатся 17 914 жителей региона.
За все время с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали 116 246 случаев заболевания коронавирусом.
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