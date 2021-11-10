Еще семь населенных пунктов Карабашского кластера отказались от «помешкового» сбора коммунальных отходов

Фото: ЦКС

Все больше отдаленных деревень Челябинской области переходят на цивилизованный сбор мусора. В октябре сразу в семи населенных пунктах Кусинского района (который входит в состав Карабашского кластера) появились современные пластиковые баки для сбора отходов. Контейнеры установлены в поселках Октябрьский, Движенец, Кусинские печи, Аршинка, Вознесенка, а также в деревнях Туктарово и Петрушкино.

Часть емкостей были приобретены местными администрациями за счет субсидий, которые направляются в города и районы в рамках региональной программы обновления инфраструктуры для сбора и утилизации ТКО. Еще часть закуплена на средства регионального оператора (ЦКС направляет 1% средств от валовой выручки на эти цели).

Ранее во всех перечисленных муниципалитетах вывоз ТКО осуществлялся старым «помешковым» способом. Жителям частного сектора приходилось подстраиваться под график движения мусоровозов, которые в определенное время прибывали на улицы, и люди имели возможность поместить отходы в кузов коммунальной техники. С появлением новых контейнеров такой необходимости уже нет. Более того, переход на цивилизованный способ сбора отходов избавил поселки от неприглядных мешков с мусором, которые ранее жители выставляли вдоль дорог в ожидании мусоровоза.

«Мы приветствуем усилия местных администраций по созданию современной инфраструктуры. Эта работа позволяет региональному оператору качественно оказывать услугу жителям Челябинской области. Во многих отдаленных селах и деревнях длительное время вообще не было мусорных баков и регоператор вынужден был проводить бесконтейнерный сбор мусора. Радует, что таких населенных пунктов становится все меньше. Создание специальных площадок для накопления ТКО — шаг к цивилизованному обращению с отходами», — рассказал генеральный директор Центра коммунального сервиса Захид Камилов.

Со своей стороны, ЦКС ведет большую работу. Компания выстраивает новую логистику движения мусоровозов и обеспечивает вывоз отходов на сортировочные комплексы и последующее захоронение на полигонах. Кроме того, региональный оператор также обновляет контейнерный парк. 1% от вырученных средств ЦКС регулярно направляет на приобретение емкостей. В текущем году компания приобрела и установила в регионе 2550 контейнеров, до конца года будет закуплено и установлено еще 370 мусорных накопителей.

Отметим, что на сегодняшний день в большей части муниципалитетов, в которых ведет деятельность ЦКС, вывоз отходов осуществляется с организованных контейнерных площадок. «Помешковый» сбор пока сохраняется в самых отдаленных населенных пунктах и на местности со сложным рельефом.

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