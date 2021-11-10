В Челябинске перевернулся и развалился на части мусоровоз

Грузовик упал рядом с трамвайным путями. Фото: Интерсвязь

Грузовик с прицепом опрокинулся днем 10 ноября на перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев в Челябинске.

При повороте кузов Mercedes накренился и начал отрываться от платформы. Он увлек за собой кабину, грузовик свалился на бок. Кузов, опрокинувшись, отделился от опоры, но задний прицеп остался на колесах. Очевидцы сообщают, что машина перевозила отходы. Мусор рассыпался по дороге.

Мусор просыпался на дорогу. Фото: ГИБДД Челябинска

Грузовик оказался на перекрестке в момент, когда по пешеходному переходу еще шли люди. Рядом с местом аварии проходят трамвайные пути. К счастью, ни пешеходов, ни общественный транспорт упавшая машина не задела, хотя движение на перекрестке оказалось ограничено.

— Водитель, мужчина 1973 года рождения, не справился с управлением, — прокомментировали причины аварии в ГИБДД Челябинска.

Проезд по проспекту Победы оказался затруднен. Фото: ГИБДД Челябинска

Водитель мусоровоза не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась, хотя на место происшествия по тревоге выезжали врачи и спасатели.

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