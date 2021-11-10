По новому кругу: за последние две недели депутаты Госдумы внесли два законопроекта, рассмотрения которых в прошлом созыве добивался Андрей Барышев

Фото: Соцгород

Первая инициатива касается льгот на коммунальные услуги для ветеранов и героев Соцтруда, вторая — отмены транспортного налога (сейчас от него предлагают избавить пенсионеров).

Фото: Соцгород

Бывший депутат Госдумы Андрей Барышев поддержал народных избранников и выразил надежду, что эти важные социально-значимые законопроекты будут все-таки приняты:

Фото: Соцгород

— За время своей работы в Госдуме я внес 27 законопроектов, которые, на мой взгляд, нужно было немедленно принимать, поскольку они касаются благополучия людей и защищают их права. То, что сегодня депутаты пытаются вновь обратить внимание на эти инициативы, с одной стороны неплохо. Но я считаю, что не должно быть никаких половинчатых мер, как например, с законопроектом об отмене транспортного налога только для пенсионеров. Это все от лукавого. Поскольку мы уже платим этот налог, он заложен в акцизе на топливо. В свое время нам обещали, что если будет поднят акциз, отменят транспортный налог. При этом и акциз был поднят и налог не отменили. Говорят, обещанного три года ждут, но прошло уже более семи лет! Получается, сегодня мы платим два налога — один в виде акциза, а второй в виде непосредственно самого налога. Этот закон нужно было давно принимать и принимать для всех граждан, и дискриминация здесь вообще неуместна. Вообще, я считаю, что надо снижать всю налоговую нагрузку. Что касается льгот на оплату услуг ЖКХ для социально-незащищенных категорий граждан, в том числе ветеранов, героев Соцтруда, то я, конечно, поддерживаю коллег, которые пытаются продвинуть данную инициативу. Мы должны с уважением и особым вниманием относиться к людям старшего поколения, ветеранам, которые воевали, поднимали страну из руин, добросовестно трудились, были настоящими патриотами своей Родины. А мы пытаемся искать какие-то причины, приводить доводы против. Такое поведение со стороны депутатов по меньшей мере цинично. Еще раз повторюсь — необходимо немедленно принимать эти законы без долгого обсуждения и дискуссий, — заключил Андрей Барышев.