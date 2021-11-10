Челябинские айтишники займутся цифровизацией Белоруссии

Фото: "Интерсвязь"

Южноуральскими технологиями заинтересовался крупнейший провайдер Белоруссии. Челябинские специалисты презентовали свои наработки во время визита в республику в составе бизнес-делегации, на встрече с представителями власти. «Белтелеком» планирует интегрировать в свою систему работы механизм автоматизации call-центров, который разработала и развивает компания «Интерсвязь». Система является уникальным для местного рынка решением.

Call-центр компании «Белтелеком» ежемесячно обрабатывает более 2,5 миллионов обращений от пользователей по вопросам подключения высокоскоростного интернета, телевидения и других услуг. Для работы с таким большим объемом информации требуются серьезные вложения в человеческий ресурс и задействование большого пула специалистов.

Система автоматизации, разработанная Интерсвязью, оптимизирует работу call-центра при помощи технологий распознавания голоса, снижает нагрузку в первую очередь на специалистов узкого профиля и операторов. Голосовой помощник способен самостоятельно анализировать речь, отвечать на типовые запросы пользователей, а, требующие более детального рассмотрения, переводить на операторов. При этом искусственный интеллект способен автоматически определять тему обращения, присваивать к нему ключевые «теги». Таким образом, система позволяет не только ускорить процесс получения ответа на вопрос, но и упростить и наладить сбор статистической информации. «Автоматизация сервисов, обеспечивающих контакт с клиентом, одна из самый востребованных тем в бизнесе на данный момент. Налаженная схема взаимодействия с пользователем, потребителем, покупателем — это важный элемент успешной работы любой компании и органов власти разных уровней. Впервые систему мы протестировали внутри своей компании в 2018 году, оценили эффективность и приняли решение масштабировать ее в первую очередь на территории региона, в том числе в сложный для всех период локдауна. Следующим логичным шагом стал выход на рынок страны, а далее и ближнего зарубежья», — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин

Автоматизация call-центров не единственная южноуральская разработка, в которой заинтересована белорусская сторона. Челябинские IT-специалисты могут принять участие в усовершенствовании единой республиканской справочной службы. Возможности искусственного интеллекта помогут в автоматическом переадресовывать пользователя на нужный ему номер телефона.

Также в обозримом будущем на домах республики могут появиться и домофонные панели «Сокол» — собственная разработка компании Интерсвязи. При этом речь идет не только об импорте устройств на территорию Белоруссии, рассматривается возможность размещения полноценного производства оборудования на базе одного из местных промышленных предприятий.

Уже сейчас в Минске установлены домофоны, работающие под управлением программного обеспечения компании «Интерсвязь».

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