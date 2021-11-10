Райффайзенбанк выдал 50 млн евро R-Pharm Germany для производства вакцин от COVID-19

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Райффайзенбанк и компания R-Pharm Germany заключили трехлетнее кредитное соглашение на сумму 50 млн евро. Инвестиционный кредит будет направлен на расширение производственных мощностей завода компании в городе Иллертиссен, Бавария. Дополнительные мощности необходимы R-Pharm Germany для того, чтобы развернуть производство наиболее востребованных биофармацевтических препаратов, в частности, антиковидных вакцины и препаратов от широкого спектра заболеваний на базе моноклональных антител. После одобрения российской вакцины от коронавируса Спутник V со стороны Европейского медицинского агентства (EMA) новые производственные линии позволят расширить экспортные поставки российской вакцины.

Завод в Иллертиссене — одна из лучших производственных фармацевтических площадок Германии с более чем столетней историей. Его продукция отвечает глобальным стандартам качества и сертифицирована фармацевтическими регуляторами США, Евросоюза, России и других стран. В 2021 году R-Pharm Germany решила расширить производственные мощности завода для того, чтобы диверсифицировать продуктовый портфель препаратов, выпускаемых на этой площадке. В первую очередь дополнительные мощности будут ориентированы на производство вакцин и препаратов для профилактики и лечения COVID-19. По расчетам производителя, при полной мощности линии будут производить до 150 млн доз вакцины в год. Наряду с вакциной завод также будет выпускать препарат от ревматоидного артрита Артлегиа, который хорошо себя зарекомендовал в лечении пациентов с коронавирусом. Старт производства запланирован на январь 2022 года.

«Развитие высокотехнологичного производства требует значительных инвестиций и длинных горизонтов планирования. Группа Райффайзен выступает для нас ценным международным партнером, который обеспечивает высокий уровень клиентского сервиса и понимания наших потребностей», — комментирует Василий Игнатьев, генеральный директор «Р-Фарм».

Разработка лекарственных средств — одно из стратегических направлений деятельности группы компаний «Р-Фарм». Сегодня в портфель группы входит более 20 высокотехнологичных продуктов, многие из которых способны в будущем внести серьезный вклад в усиление борьбы с рядом социально значимых заболеваний.

«Последние два года особенно ярко показывают, что препараты инновационных российских фармацевтических компаний актуальны на глобальном рынке. Мы ценим доверие группы компаний «Р-Фарм» в проекте, успешная реализация которого позволит повысить доступность социально значимых лекарственных средств и расширить возможности для их экспортных поставок», — комментирует Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями, Райффайзенбанк.