В Челябинске на три дня ограничили движение по улице Доватора

Проезд закрыли в районе железнодорожного вокзала Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске частично закрыли проезд по улице Доватора. Движение ограничено на участке от улицы Шаумяна до улицы Колсанова. Ту часть улицы, по которой автомобили едут в сторону центра города, сузили с четырех до двух полос.

Как пояснили в мэрии Челябинска, дорогу перекрыли, чтобы провести внеплановые работы на теплосетях.

Проезд ограничен с утра 10 ноября. Закончить ремонт и открыть дорогу планируют к 20:00 12 ноября.

Ранее на улице Цвиллинга в Челябинске полностью прекратили движение трамваев. Ограничения на движение общественного транспорта снимут только в декабре.

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