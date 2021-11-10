Ученые МГТУ запускают проект «Новая энергетика»

Фото: МГТУ

В МГТУ им. Г.И. Носова стартует проект «Новая энергетика», связанный с разработками и исследованиями в области распределенной энергетики. Ученые займутся разработкой модели систем электроснабжения с источниками распределенной генерации, включая модель рынка микрогенерации.

«В России в основном работают традиционные источники электроэнергии, внедряются источники малой энергетики, но в большинстве своем они работают на природном газе. Мы собираемся расширить этот спектр и идти в сторону возобновляемой энергетики. Кроме того, на базе МГТУ им. Г.И. Носова планируется создание центра компетенций по изучению источников распределенной генерации и интеллектуальных систем электроснабжения. Проект будет включать в себя и диджитализацию систем электроснабжения, и проектирование умных сетей», — комментирует Александра Варганова, доцент кафедры электроснабжения промышленных предприятий МГТУ им. Г.И. Носова.

Университет реализует большой проект на предприятии, направленный на изучение режимов промышленных систем электроснабжения и повышение эффективности управления такими системами и их источниками. Опыт, полученный на площадке действующего промышленного объекта, можно будет переложить и на сферу распределительной энергогенерации.

«Мы заходим в эту сферу как разработчики математической и физической модели систем электроснабжения с источниками распределенной генерации, которая позволяет осуществлять анализ, контроль и оптимизацию процесса передачи, производства и распределения электроэнергии между отдельными потребителями, а также создает возможность разработки модели рынка микрогенерации», — поясняет Александра Варганова.

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