В Челябинске отыскали школьницу, сбежавшую из дома после ссоры с матерью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце октября в поселке Великопетровка Карталинского района Челябинской области пропала 14-летняя школьница. С заявлением в полицию обратилась мать ребенка. Она рассказала, что девочка самовольна ушла из дома и теперь о ее местонахождении ничего не известно.

Транспортные полицейские в ходе поисков установили местоположение девочки. Оказалось, что она на свое имя купила билет на поезд из Челябинска в Карталы.

— По прибытии электрички на пригородный вокзал Челябинска, школьницу встретили сотрудники транспортной полиции. Сама девочка пояснила инспекторам по делам несовершеннолетних, что ушла из дома из-за конфликта с матерью, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

До приезда законных представителей девочку поместили в социальный приют. Сейчас она находится дома.

В конце августа в челябинском поселке Вавиловец пропала другая 14-летняя школьница. Она сказала маме, что пошла гулять с подругой. Вечером ее телефон оказался выключен. Полиция «пробила» биллинг телефона. Последняя точка была возле дома, а потом кто-то вытащил сим-карту. Позже пропавшую нашли в Самаре.

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