Почему «Лайт» и что положено по ОМС: челябинский минздрав дал пояснения по вакцинации иностранцев

Иностранцам положен «Лайт», но его мало
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Минздрав Челябинской области и первый вице-губернатор Ирина Гехт прокомментировали ситуацию с иностранцами, которые не могут сделать прививку, потому им положен только «Спутник Лайт». Препарат заказан и его поступление ожидается.
Как объяснили КП-Челябинск в Минздраве, вакцинация иностранцев именно «Лайтом» — приказ федерального Минздрава. Заказывается вакцина отдельно, по строгой отчетности. Поэтому взять у обычной поликлиники и передать в Кожвендиспансер или СПИД-центр для иностранцев тоже нельзя.
— Вакцинация иностранных граждан «Лайтом» определена МЗ РФ, распределение вакцины осуществляется с учетом объемов выхода вакцины в гражданский оборот, на основании заявок субъектов, — уточнила первый вице-губернатор Ирина Гехт.
При этом, если у иностранца есть полис ОМС, то привиться он может в обычном пункте вакцинации.
— В соответствии с разъяснениями МЗ РФ иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами (то есть имеющие полис ОМС), могут вакцинироваться наравне с гражданами РФ, — пояснила Ирина Гехт.
Отметим, что полис ОМС могут получить граждане государств Евразийского экономического союза (в том числе Казахстана) на основании контракта с работодателем.
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Напомним, иностранцы, проживающие в Челябинской области, могут вакцинироваться в двух медицинских организациях:
— ГБУЗ «Челябинский областной кожно-венерологический диспансер», расположенный по адресу ул. Яблочкина 24 (тел. 83512320093, доб. 128)
— ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом», по адресу Пекинская 7 (тел. 83512149901, доб. 100).
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