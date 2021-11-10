Бастрыкин поручил разобраться в истории с домом, построенном на древнем могильнике в Челябинской области

Александр Бастрыкин. Фото: Следственный комитет Российской Федерации / vk.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию, в которую попала семья из Челябинской области. Они арендовали землю в Троицком районе и фактически построили там дом, но вскоре их оттуда решили выселить. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

— Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области Решетникову Петру Геннадьевичу доложить о ситуации, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что семье был дан в аренду участок, на котором находится древний курганный могильник. По закону такую землю нельзя использовать под строительство каких-либо объектов. Однако семья узнала об этих обстоятельствах от местных властей только тогда, когда уже их дом был практически построен.

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