В Челябинской области ввели дополнительные ковидные ограничения на проведение концертов

Теперь QR-коды о вакцинации должны иметь и организаторы с артистами. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области вводятся дополнительные ковидные ограничения на проведение концертов. Теперь наличие QR-кода требуется не только у зрителей, но и у организаторов и выступающих. Соответствующий приказ об этом подписал министр культуры региона Алексей Бетехтин.

В документе также указано, что ответственность за здоровье теперь несут организаторы концерта. Они должны отвечать за ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции. Кроме того, они должны отвечать за санитарные нормы как на самой концертной площадке, так и в коридорах, туалетах, и гардеробах.

Также организаторы обязаны заранее согласовывать свои мероприятия с региональным Минкультом. Они должны уведомить о дате проведения концерта и объяснить, почему собираются его проводить во время режима повышенной готовности.

По данным Минздрава Челябинской области, c начала пандемии в регионе подтверждено 116 246 случаев заболевания COVID-19. Всего 92 477 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. В настоящее время лечение проходит 17 914 южноуральцев. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 572 человека.

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