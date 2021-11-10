Троллейбус №5 в Челябинске изменит свой маршрут до 16 ноября

Фото: Андрей АБРАМОВ

Троллейбус №5 в Челябинске в течение нескольких дней будет ездить по измененному маршруту. Причиной стали ремонтные работы на трамвайных путях по улице Цвиллинга. Из-за этого проезд для общественного транспорта на Тимирязева станет временно недоступен. Об этом сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

— Движение троллейбусов маршрута №5 закрывается по улице Тимирязева с 22:00 11 ноября и до 06:00 16 ноября, — сообщили в «ЧелябГЭТ».

На время ремонтных работ троллейбус №5 будет двигаться по маршруту АМЗ – Ж/Д. Вокзал через площадь Революции в обоих направлениях.

Ранее на улице Цвиллинга в Челябинске полностью прекратили движение трамваев. Ограничения на движение общественного транспорта снимут только в декабре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru