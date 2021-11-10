Троллейбус №5 в Челябинске изменит свой маршрут до 16 ноября

Фото: Андрей АБРАМОВ
Троллейбус №5 в Челябинске в течение нескольких дней будет ездить по измененному маршруту. Причиной стали ремонтные работы на трамвайных путях по улице Цвиллинга. Из-за этого проезд для общественного транспорта на Тимирязева станет временно недоступен. Об этом сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».
— Движение троллейбусов маршрута №5 закрывается по улице Тимирязева с 22:00 11 ноября и до 06:00 16 ноября, — сообщили в «ЧелябГЭТ».
На время ремонтных работ троллейбус №5 будет двигаться по маршруту АМЗ – Ж/Д. Вокзал через площадь Революции в обоих направлениях.
Ранее на улице Цвиллинга в Челябинске полностью прекратили движение трамваев. Ограничения на движение общественного транспорта снимут только в декабре.
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