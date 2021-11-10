В Челябинске выделят 191 млн рублей на достройку дома в ЖК «Радуга»

Власти региона планируют завершить строительство всех домов в ЖК «Радуга». Фото: правительство Челябинской области

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков выделил 191,8 млн рублей на достройку одного из многоэтажных домов в ЖК «Радуга» в Челябинске. Речь идет о здании №13 на Краснопольской площадке. Сейчас ведется поиск подрядчика, который выполнит работы. Информация об этом находится на портале Госзакупок.

В требованиях к закупке указано, что участники аукциона не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков. Согласно контракту, будущий подрядчик должен будет сдать объект до 1 декабря 2022 года.

Заказчик будет принимать заявки на участие до 25 ноября этого года, а уже через неделю, 2 декабря, он подведет итоги аукциона.

Возведение домов в проблемном жилом комплексе начала строительная компания «Радуга». Ее учредителя Юрия Стеканова сейчас судят за пособничество в мошеничестве. В мошенничестве обвиняют дядю Юрия Стеканова Александра Сребрянского. Группа компаний «Серебряный ключ», которой он руководил, начала и не довела до конца строительство 29 домов в Челябинске и в Копейске. 2702 дольщика остались без денег и без квартир, ущерб составил 3,8 млрд рублей.

Сейчас ключи от квартир в жилом доме №13 на Краснопольской площадке ждут 84 дольщика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru