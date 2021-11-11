Пассажирка «Нивы» впала в кому после ДТП в Челябинске

Машина врезалась в опору камеры наблюдения. Фото: ГИБДД Челябинска
Два человека пострадали в аварии, которая случилась ранним утром 10 ноября на улице Блюхера в Челябинске. «Нива» выехала за пределы проезжей части, врезалась в ограждение, сломав две секции забора, а затем в бетонную опору камеры видеонаблюдения.
— Водитель не справился с управлением — сообщили в ГИБДД Челябинска.
Фото: ГИБДД Челябинска
Травмы получили 70-летний мужчина, управлявший «Нивой» и 47-летняя пассажирка. Женщину в состоянии комы увезли в больницу.
Напомним, днем ранее водитель Range Rover спровоцировал в Челябинске аварию, в которую попали еще две легковые машины и маршрутное такси.
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