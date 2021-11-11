В Челябинской области экс-сотрудница налоговой инспекции отделалась условным сроком за взятку

Фото: архив "КП"

В Челябинской области суд вынес приговор экс-сотруднице налоговой инспекции из Магнитогорска. Ее признали виновной в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР.

Как было установлено следствием и судом, осужденная в 2017 году получила 250 тысяч рублей от директора одной из фирм. В обмен на эти деньги она должна была принимать каких-либо мер по результатам налоговой проверки. Однако факт взятки позже выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы условно и к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, ей было запрещено занимать должности на государственной службе сроком на пять лет.

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