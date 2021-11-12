Алексей Текслер поделился плазмой крови с жителями Челябинской области

У Алексея Текслера высокий уровень антител. Фото: пресс-служба губернатора.

Глава Челябинской области Алексей Текслер посетил станцию переливания крови. Губернатора познакомили с процессом забора крови и ее компонентов, и он решил стать донором антиковидной плазмы.

— Врачи дали добро: показатели в норме, уровень антител высокий, — написал Алексей Текслер в инстаграме. — У меня давно было желание прийти и сдать кровь, для любого донора важно помогать людям.

Фото: пресс-служба губернатора.

За последний год количество доноров в Челябинской области увеличилось на 7,5%. В 2021 году кровь сдали более 22 тысяч жителей. Это 9 тысяч литров плазмы крови, в том числе 2,5 тысяч — с антителами к коронавирусной инфекции.

— Все время пандемии станция работает в усиленном режиме из-за заготовки антиковидной плазмы, — рассказал главный врач Областной станции переливания крови Анатолий Крохин. —30-40 процентов от всех доноров имеют антитела к коронавирусной инфекции. Их компоненты крови помогают в лечении пациентов с COVID-19.

Антиковидная плазма имеет антитела к COVID-19. Это используется для лечения пациентов в тяжелом состоянии.

Фото: пресс-служба губернатора.

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