Виновник смертельного ДТП возле остановки в Челябинске грозит до 5 лет тюрьмы

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске после ДТП с двумя иномарками на улице Чоппа возбудили уголовное дело о нарушении водителем правил движения, по неосторожности повлекшим смерть человека. Виновнику аварии грозит пять лет лишения свободы.

— Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Авария произошла 11 ноября. 26-летний водитель Renault при развороте не уступил дорогу встречному Mercedes. Автомобили столкнулись. Тяжелые травмы получила пассажирка Renault. Женщину госпитализировали, но спасти ее жизнь врачам не удалось. В больницу доставили также женщину, которая стояла на остановке общественного транспорта рядом с местом ДТП: ее ударило колесом и деталями кузова, оторвавшимися от машины в момент аварии.

У 35-летнего водителя Mercedes сотрудники ГИБДД заметили признаки алкогольного опьянения. Мужчину уже задерживали в подобном состоянии, но он всякий раз отказывался от медицинского освидетельствования.

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