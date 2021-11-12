В Челябинской области маршрутка после столкновения с автомобилем влетела в дерево, есть пострадавший

Фото: Копейск без ДТП / vk.com
В Копейске Челябинской области маршрутка после столкновения с легковушкой влетела в дерево. По данным городского управления ГИБДД, авария произошла накануне в районе дома № 20а по проспекту Победы.
— По предварительным данным, 24-летняя девушка, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, совершила столкновение с автомобилем Fiat Ducato, за рулем которого находился 35 летний мужчина. В результате столкновения автомобиль Fiat Ducato, изменив направление движения, совершил съезд с проезжей части и совершил столкновение с деревом, — сообщили в ГИБДД Копейска.
В аварии пострадал 50-летний пассажир маршрутки. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Фото: Копейск без ДТП / vk.com
Фото: Копейск без ДТП / vk.com
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