В Челябинской области маршрутка после столкновения с автомобилем влетела в дерево, есть пострадавший

Фото: Копейск без ДТП / vk.com

В Копейске Челябинской области маршрутка после столкновения с легковушкой влетела в дерево. По данным городского управления ГИБДД, авария произошла накануне в районе дома № 20а по проспекту Победы.

— По предварительным данным, 24-летняя девушка, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, совершила столкновение с автомобилем Fiat Ducato, за рулем которого находился 35 летний мужчина. В результате столкновения автомобиль Fiat Ducato, изменив направление движения, совершил съезд с проезжей части и совершил столкновение с деревом, — сообщили в ГИБДД Копейска.

В аварии пострадал 50-летний пассажир маршрутки. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Копейск без ДТП / vk.com

Фото: Копейск без ДТП / vk.com

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