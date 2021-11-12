В Челябинской области с 13 ноября отменяется режим нерабочих дней

Многие горожане работали в нерабочие недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об отмене режима нерабочих дней в регионе. Напомним, ограничения вводились с 30 октября для того, чтобы сбить волну заражений коронавирусом. Таким образом официально локдаун прекращается 13 ноября.

— Эти две недели, которые мы прожили в режиме нерабочих дней, дали свои результаты. Мы уже сегодня наблюдаем снижение госпитализаций, стабилизацию по заболеваемости в целом. Мы видим снижение пневмоний, и, таким образом, можно сказать, что эти две недели пошли на пользу эпидемиологической ситуации, — сказал Текслер.

Также губернатор отметил, что за последние полтора месяца в регионе снизилось количество заболеваний ОРВИ среди детей. По его словам, этому тоже поспособствовал режим нерабочих дней.

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