Житель Кургана проник в дом и изнасиловал хозяйку

Мужчину заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кургане следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном проникновении в чужой дом и в изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Преступление произошло в октябре. По данным следствия, обвиняемый разбил окно, чтобы залезть в дом к женщине. После этого он, угрожая убийством, изнасиловал свою жертву.

Потерпевшая после произошедшего обратилась в полицию. Вскоре злоумышленника задержали.

— В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, а также иных возможных эпизодов преступной деятельности обвиняемого, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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