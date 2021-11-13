Житель Кургана проник в дом и изнасиловал хозяйку

Мужчину заключили под стражу.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кургане следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном проникновении в чужой дом и в изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.
Преступление произошло в октябре. По данным следствия, обвиняемый разбил окно, чтобы залезть в дом к женщине. После этого он, угрожая убийством, изнасиловал свою жертву.
Потерпевшая после произошедшего обратилась в полицию. Вскоре злоумышленника задержали.
— В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, а также иных возможных эпизодов преступной деятельности обвиняемого, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.
Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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