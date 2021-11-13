Сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды возле оживленных пешеходных переходов в Челябинской области

Профилактические мероприятия пройдут до 26 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области усилили дежурство сотрудников ГИБДД возле пешеходных переходов, где переходит дорогу большое количество людей. Госавтоинспекция приводит страшную статистику: за 10 месяцев 2021 года в регионе произошло 747 ДТП с пешеходами. 72 человека погибли и 693 получили травмы.

— Будет проведена разъяснительная работа с участниками дорожного движения с использованием громкоговорящих устройств и пропагандистских листовок. Особое внимание во время акции будет уделено разъяснению участникам дорожного движения необходимости использовать световозвращающие элементы в экипировке в темное время суток, в том числе несовершеннолетними, — сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Напомним, в соответствии с Правилами дорожного движения, водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость и остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для перехода. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановились или замедлили движение транспортные средства, то водители автомобилей, движущихся по соседним полосам, могут продолжить движение, лишь убедившись, что перед указанными транспортными средствами нет пешеходов.

Профилактические мероприятия пройдут до 26 ноября.

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