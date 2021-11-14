Водитель грузовика наехал на пятерых детей в Коркино

Фото: ГИБДД по Челябинской области.

В Коркино на улице Тельмана,1 вечером 13 ноября водитель грузовика Мерседес наехал на пятерых детей. Они шли колонной во встречном направлении по краю дороги.

— Мерседес с полуприцепом при повороте на рассчитал габариты своего грузовика, в результате наехал правой частью прицепа на пятерых несовершеннолетних пешеходов, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Дети шли по дороге домой одни, без сопровождения взрослых. Им было 4, 6, 8, 9 и 15 лет, на верхней одежде были световозвращающие элементы.

Двое из детей получили травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.

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