На Южном Урале начинают открываться горнолыжные курорты

Фото: Горнолыжный курорт «Солнечная долина»/vk.com

Горнолыжные курорты Челябинской области поочередно запускают трассы на новый сезон. Как сообщает паблик о жизни региона «Челябушка», уже доступны для отдыха «Абзаково» и «Банное», через неделю к ним присоединится «Солнечная долина».

Открытие, к счастью, совпало с обильными снегопадами, а вот каким будет сезон помимо погодных условий — пока неясно.

— Не окажется ли он провальным в финансовом плане, не ужесточат ли ограничения — вопросов много. Пандемия может косвенно влиять на поток туристов, как это было в прошлом году, так что горнолыжки открываются очень осторожно. Но несмотря на опасения, новость об этом разбавляет околоковидную повестку как луч света в темном царстве, — размышляют авторы паблика. — В минувшем сезоне, кстати, оказалась помощь в пиаре курортов от правительства региона — наверняка, снова пригодятся опубликованные тогда путеводители по местам, где можно покататься на лыжах (при соблюдении санитарных правил, естественно). В общем, самое время вспомнить о развитии внутреннего туризма — с QR-кодами или без.