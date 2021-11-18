Пятилетний мальчик погиб при пожаре в Златоусте

Фото: прокуратура Челябинской области

Пожар начался днем 18 ноября в пятиэтажном жилом доме в Златоусте. В горящей квартире спасатели нашли в бессознательном состоянии трех человек: мужчину, женщину и ребенка. Взрослые остались живы, их увезли в больницу, но пятилетний мальчик погиб.

В прокуратуре начали проверку, причины и обстоятельства трагедии сейчас выясняют.

Фото: прокуратура Челябинской области

— Будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полноте проводимой работы с семьей, — сообщили в надзорном ведомстве.

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