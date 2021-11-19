Руководителю ПФР в Челябинской области не разрешили гулять возле дома

До перевода под домашний арест Виктор Чернобровин находился в СИЗО Фото: Кирилл САДЫКОВ

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил срок нахождения Виктора Чернобровина под домашним арестом. Меру пресечения для руководителя регионального отделения Пенсионного фонда продлили до 12 февраля, сообщают в суде.

Адвокаты Виктора Чернобровина просили разрешить своему подзащитному ежедневные двухчасовые прогулки в радиусе километра от дома. Суд разрешения не дал.

Виктора Чернобровина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 26 млн рублей от представителя охранной компании. За деньги чиновник обещал посодействовать в заключении контракта на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда.

По делу о взятках также задержали замглавы областного отделения ПФР Александра Орехова и начальника административно-хозяйственного отдела Рудольфа Зайцева.

Сначала руководителя ПФР поместили под стражу. Виктор Чернобровин обжаловал это решение. Чиновник просил отпустить себя под домашний арест. Во время судебного заседания Виктор Чернобровин жаловался на плохое самочувствие, проблемы с сердцем и давлением. Изначально суд отказался смягчать меру пресечения, но 20 сентября руководителя ПФР все же выпустили из СИЗО.

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