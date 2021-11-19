Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 10:52

Возле ТРК «Алмаз» в Челябинске появился новый светофор

Он начнет работать 20 ноября
Елена КОЛЧИНА
Светофор еще не включили

Светофор еще не включили

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске установили дополнительный светофор рядом с ТРК «Алмаз». Регулировать движение начнут на разворотном кольце Копейского шоссе. Пока светофор не работает, впервые его включат в субботу 20 ноября.

Как рассказали в челябинском комитете дорожного хозяйства, с помощью светофора городские власти надеются увеличить пропускную способность участка, повысить безопасность и сократить количество конфликтов между участниками дорожного движения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru