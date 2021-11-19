Возле ТРК «Алмаз» в Челябинске появился новый светофор

Светофор еще не включили
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинске установили дополнительный светофор рядом с ТРК «Алмаз». Регулировать движение начнут на разворотном кольце Копейского шоссе. Пока светофор не работает, впервые его включат в субботу 20 ноября.
Как рассказали в челябинском комитете дорожного хозяйства, с помощью светофора городские власти надеются увеличить пропускную способность участка, повысить безопасность и сократить количество конфликтов между участниками дорожного движения.
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