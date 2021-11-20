Мокрый снег, ветер и скользкие дороги: в Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Метеорологи обещают сильный ветер и гололед
Фото: Олег УКЛАДОВ
Штормовое предупреждение объявили в ГУ МЧС по Челябинской области. Метеорологи предсказывают 21 ноября мокрый снег и метели. На дорогах появится гололедица, особенно сильной она будет в горных районах. Подует сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
Ночью температура воздуха опустится до -10, а днем будет от -4 до +1 градуса.
В понедельник 22 ноября снег продолжится, местами возможны метели.
В МЧС рекомендовали при сильном ветре постараться не выходить из дома, а на улице не оставаться возле стен домов, рекламных щитов и деревьев.
В региональном ГИБДД ранее просили автомобилистов воздержаться от поездок и предупреждали о возможных ограничениях на трассе М-5.
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