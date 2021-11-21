Самолет вернулся в челябинский аэропорт из-за поломки туалета

Рейс был до Санкт-Петербурга
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинск самолет не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург из-за проблем с туалетом. Экипаж борта А-319 запросил возможность вернуться на место стоянки.
Поломку устранили в течение часа. Затем самолет авиакомпании «Россия» направился в Пулково. Полет и посадка прошли без происшествий.
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