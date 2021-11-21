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Происшествия21 ноября 2021 4:06

Самолет вернулся в челябинский аэропорт из-за поломки туалета

Вылет пришлось отложить почти на час
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Рейс был до Санкт-Петербурга

Рейс был до Санкт-Петербурга

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинск самолет не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург из-за проблем с туалетом. Экипаж борта А-319 запросил возможность вернуться на место стоянки.

Поломку устранили в течение часа. Затем самолет авиакомпании «Россия» направился в Пулково. Полет и посадка прошли без происшествий.

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