Разрушенный мост, который разорвал поселок Крутоярский Челябинской области на две части, должны построить до конца года

Ремонта моста жители ждут несколько лет. Фото: соцсети

В Челябинской области объявлен аукцион на разбор и строительство моста в поселке Крутоярский. Администрация Октябрьского муниципального района намерена освоить на эти цели более 2 млн 800 тысяч рублей до конца года.

Осенью 2020 года жители Крутоярского забили тревогу: они боялись переходить по аварийному мосту, который связывает две стороны поселка.

— 10 ноября 2018 года местная газета опубликовала статью, где сказано, что в 2019 году будет ремонт, но ремонта не было! — пишет один из жителей. — Нам страшно за наших детей, ведь каждый ребенок может упасть в одну из дыр на этом мосту!

Пешеходный мост протяженностью 20 метров был построен в середине 70-х и с тех пор не ремонтировался. Согласно документации, аукцион назначен на 24 ноября, а все работы должны быть закончены до 28 декабря, то есть, в течение месяца.

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