ЦКС составил рейтинг самых дисциплинированных муниципалитетов, жители которых исправно оплачивают услугу по обращению с ТКО

Фото: ЦКС

Региональный оператор ООО «ЦКС» подготовил рейтинг муниципалитетов, жители которых более дисциплинированно платят за вывоз мусора. В текущем году в лидерах по собираемости платежей (цифры за январь-октябрь 2021 года) городские округа с уровнем оплаты 90 % и выше.

Самые ответственные плательщики живут в Магнитогорском и Челябинском городских округах, где показатель собираемости составляет 96% и 94% соответственно. На третьей позиции Миасский городской округ, в котором вовремя оплачивается 90% выставленных за коммунальную услугу сумм.

Топ-3 рейтинга:

Магнитогорский ГО — 96 %

Челябинский ГО — 94%

Миасский ГО — 90%

Далее муниципалитеты распределились следующим образом:

Южноуральский ГО — 89 %

Копейский ГО — 88%

Чебаркульский ГО — 88%

Златоустовский ГО — 85 %

Коркинский муниципальный район — 82 %

Еманжелинский муниципальный район — 81 %

Агаповский муниципальный район — 80 %

Локомотивный ГО — 80 %

Кусинский муниципальный район — 78 %

Увельский муниципальный район — 78 %

Троицкий ГО — 78 %

Сосновский муниципальный район — 77 %

Еткульский муниципальный район — 76 %

Пластовский муниципальный район — 75 %

Верхнеуральский муниципальный район — 74 %

Карабашский ГО — 73%

Чебаркульский муниципальный район — 72 %

Красноармейский муниципальный район — 70 %

Карталинский муниципальный район — 68 %

Нагайбакский муниципальный район — 66 %

Троицкий муниципальный район — 63 %

Кизильский муниципальный район — 60 %

Уйский муниципальный район — 58 %

Октябрьский муниципальный район — 57 %

Кунашакский муниципальный район — 51 %

В ТОП-3 антирейтинга попали муниципальные образования с самой низкой платежной дисциплиной, с показателем собираемости ниже 50 %.

Топ-3 самых злостных неплательщиков

Брединский муниципальный район — 36 %

Варненский муниципальный район — 41 %

Чесменский муниципальный район — 44 %.

Сравнение с прошлым годом позволяет сделать вывод, что в целом платежная дисциплина потребителей услуги по обращению с ТКО растет. Особенно это заметно по муниципалитетам, которые попали в антирейтинг. Если в 2020 году сборы в Варненском и Чесменском районах составляли всего 18% и 24%, то год спустя значения показателя выросли до 41% и 44 % соответственно. Показатель в Брединском районе в 2020 году держался на уровне 25 %, сейчас же составляет 36%. Безусловно эти территории остаются аутсайдерами рейтинга, но ситуация постепенно меняется. Люди видят перемены, которые происходят в рамках реформы сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в своих поселках, где появляется все больше оборудованных контейнерных площадок, устанавливаются новые баки для сбора отходов.

Отметим, что еще недавно в сельской местности вывоз ТКО осуществлялся бесконтейнерным (помешковым) способом. Жителям частных домов приходилось подстраиваться под график движения мусоровозов, которые в определенное время прибывали на улицы. Такие неудобства уходят в прошлое. В том, что ситуация меняется, большая заслуга муниципальных администраций, благодаря субсидиям из бюджета Челябинской области они постепенно создают видимую для людей инфраструктуру: оборудуют контейнерные площадки, закупают контейнеры для сбора ТКО. Со своей стороны, региональный оператор также приобретает мусорные баки. На эти цели ЦКС тратит 1 % необходимой валовой выручки. По итогам текущего года компания установит за свой счет почти три тысячи мусорных накопителей. Кроме того, ЦКС обеспечивает вывоз ТКО. Мусоровозы подрядчиков регионального оператора гарантированно транспортируют коммунальные отходы на мусоросортировочные комплексы и полигоны для дальнейшей обработки, утилизации и захоронения.

Однако, важность своевременной оплаты квитанций пока понимают не все. На сегодня накопленная задолженность за услуги ТКО жителей региона за весь период деятельности ЦКС в качестве регионального оператора превышает 1 млрд рублей.

Отметим, что из-за несвоевременной оплаты в соответствии с законодательством начисляются пени. ЦКС также вынужден обращаться в суды, по решению которых должник может лишиться возможности выезда за границу, ему также могут запретить совершать сделки с недвижимостью. А имущество неплательщика может быть арестовано в счет погашения долга. ЦКС призывает южноуральцев вовремя оплачивать счет, ведь это является залогом качественной и бесперебойной работы по вывозу ТКО.

Напомним, что провести оплату коммунальной услуги без комиссии собственники жилья могут через официальный сайт ЦКС www.cks174.ru. Для чего необходимо войти в специальный раздел «Оплата без комиссии для физических лиц» и следовать подсказкам на экране. Также это можно сделать через офисы, терминалы и онлайн-сервисы ПАО «Сбербанк России». В населенных пунктах, где нет офисов Сбербанка, оплатить услуги без комиссии можно в отделениях «Почты России».

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