Три муниципалитета Челябинской области срывают отопительный сезон

Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области к наступлению холодов не все муниципалитеты и районы получили паспорта готовности к отопительному сезону. Информацию озвучил губернатор Алексей Текслер на совещании с главами городов и районов.

К зиме оказались не готовы Златоуст, Миасс, Троицк, а также 9 районов: Агаповский, Аргаяшский, Еманжелинский, Карталинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Нагайбакский, Саткинский и Чесменский. В состав этих муниципалитетов входят 40 городских и сельских поселений.

— Мы вошли в отопительный сезон, но паспорта готовности получили не все, — отметил губернатор. — Министерству строительства и ЖКХ необходимо вместе с главами в кротчайшие сроки устранить замечания Ростехнадзора и получить акты готовности к отопительному сезону.

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