Мэрия Челябинска предложила выселяемым полицейским снимать квартиру за 500 рублей в месяц

Полицейские записали видеообращение президенту. Фото: соцсети

Полицейским, которые занимают муниципальные квартиры, администрация Челябинска предложила снимать коммерческое жилье по цене 13 рублей 20 копеек за квадратный метр. Об этом заявила председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Оксана Шейкина. Чиновник публично озвучила позицию администрации.

— Мэрия не имеет права предоставлять действующим сотрудникам полиции квартиры, — сказала представитель администрации. — Фактически под разными предлогами происходит попытка лишить город квартир, построенных на бюджетные деньги и планируемых для предоставления учителям, социальным работникам, врачам, работники муниципальных учреждений. На сегодняшний день обязанности по обеспечению жильем сотрудников полиции относятся к компетенции РФ. Предвидя, что полицейские останутся без жилья, администрация предлагает рассмотреть вопрос предоставления для проживания фонда коммерческого найма до решения их жилищного вопроса компетентными органам на федеральном уровне. Проживание в таком жилье стоит 13 рублей 20 копеек за квадратный метр.

Таким образом, минимальная плата составит от 500 рублей за небольшую однокомнатную квартиру.

Сейчас в судах Челябинска проходят разбирательства по служебным квартирам, в которых проживают сотрудники полиции. Дом на Российской 63б был построен в 2006 году за счет федерального и областного бюджетов. Жилплощадь предназначалась для участковых, с которыми заключили договоры служебного найма. По выходу на пенсию сотрудники полиции планировали приватизировать квартиры. Однако выяснилось, что 20 квартир, по которым и возникл спор, находятся в собственности муниципалитета.

Сотрудники полиции записали видеообращение президенту, позже одна из участниц конфликта объявила голодовку. Дело на контроль взял Следственный комитет.

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