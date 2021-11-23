В Челябинской области будут судить экс-директора завода за махинации с налогами на 55 млн рублей

Экс-директор обвиняется в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области будут судить экс-директора ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» Полину Климову. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, обвиняемая в период 2016-2019 годов создала схему фиктивного документооборота с фирмами, которые фактически не занимались финансово-хозяйственной деятельностью и не имели никакой возможности осуществлять поставку товаров, а также оказывать услуги. Таким образом экс-директор уклонилась от уплаты налогов и не доплатила в бюджет государства около 55 млн рублей.
— В ходе предварительного следствия обвиняемая возместила причиненный преступлением ущерб на сумму более 30 млн рублей, — сообщили в региональной прокуратуре.
Уголовное дело в отношении обвиняемой будет рассмотрено по существу в Златоустовском городском суде.
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