В Челябинской области будут судить экс-директора завода за махинации с налогами на 55 млн рублей

Экс-директор обвиняется в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области будут судить экс-директора ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» Полину Климову. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемая в период 2016-2019 годов создала схему фиктивного документооборота с фирмами, которые фактически не занимались финансово-хозяйственной деятельностью и не имели никакой возможности осуществлять поставку товаров, а также оказывать услуги. Таким образом экс-директор уклонилась от уплаты налогов и не доплатила в бюджет государства около 55 млн рублей.

— В ходе предварительного следствия обвиняемая возместила причиненный преступлением ущерб на сумму более 30 млн рублей, — сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело в отношении обвиняемой будет рассмотрено по существу в Златоустовском городском суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru