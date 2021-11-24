В Челябинской области купят 10 бульдозеров для борьбы с лесными пожарами

С лесными пожарами собираются бороться с помощью тяжелой техники
Фото: Иван МАКЕЕВ
Из бюджета Челябинской области дополнительно выделили деньги на покупку 10 гусеничных бульдозеров в 2022 году. Тяжелые машины будут использовать при тушении природных пожаров. Планы по борьбе с огнем уже разрабатывают, хотя пожароопасный сезон 2021 года официально завершился только 22 ноября.
По словам и.о. начальника ГУ лесами Валерия Нигматуллина, сезон был нетипичным.
— По многолетней статистике, до 70% лесных пожаров приходится на весенний период. В этом году лесопожарная ситуация впервые была напряженной в течение всего пожароопасного периода, — рассказал Валерий Нигматуллин. Он уточнил, что длительность сезона и большое количество пожаров вызваны аномальной погодой: продолжительной засухой, жарой, сильными ветрами.
В этом году в Челябинской области произошло 1152 лесных пожара, от огня пострадали 43,5 тыс. гектаров. При этом 86% общей площади пожаров — на территории Карталинского, Кунашакского, Красноармейского и Октябрьского районов.
За год в отношении виновников возгораний возбудили 9 уголовных дел об умышленном уничтожении лесных насаждений.
Напомним, катастрофическая ситуация сложилась в июле 2021 года на юге Челябинской области, когда огонь с лесных территорий перешел на поселки.
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