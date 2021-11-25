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Происшествия25 ноября 2021 3:23

В Златоусте четыре человека погибли из-за водонагревателя

Мужчина и три женщины отравились угарным газом
Елена КОЛЧИНА
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Угарный газ скопился из-за проблем с вентиляцией в газовом водонагревателе

Угарный газ скопился из-за проблем с вентиляцией в газовом водонагревателе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Златоусте вечером 24 ноября в квартире многоэтажки обнаружили тела четырех человек. По предварительным данным, мужчина и три женщины отравились угарным газом.

В региональном ГУ МЧС подтвердили эту информацию, но от дальнейших комментариев отказались.

Проверку начали в СУ Следственного комитета по Челябинской области. Там сообщили, что на криминальный характер смерти всех четырех златоустовцев ничто не указывает.

— Возможной причиной смерти является неисправность в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды, — рассказали в Следственном комитете.

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