В Златоусте четыре человека погибли из-за водонагревателя

Угарный газ скопился из-за проблем с вентиляцией в газовом водонагревателе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Златоусте вечером 24 ноября в квартире многоэтажки обнаружили тела четырех человек. По предварительным данным, мужчина и три женщины отравились угарным газом.

В региональном ГУ МЧС подтвердили эту информацию, но от дальнейших комментариев отказались.

Проверку начали в СУ Следственного комитета по Челябинской области. Там сообщили, что на криминальный характер смерти всех четырех златоустовцев ничто не указывает.

— Возможной причиной смерти является неисправность в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды, — рассказали в Следственном комитете.

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