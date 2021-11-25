В Златоусте четыре человека погибли из-за водонагревателя

Угарный газ скопился из-за проблем с вентиляцией в газовом водонагревателе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Златоусте вечером 24 ноября в квартире многоэтажки обнаружили тела четырех человек. По предварительным данным, мужчина и три женщины отравились угарным газом.
В региональном ГУ МЧС подтвердили эту информацию, но от дальнейших комментариев отказались.
Проверку начали в СУ Следственного комитета по Челябинской области. Там сообщили, что на криминальный характер смерти всех четырех златоустовцев ничто не указывает.
— Возможной причиной смерти является неисправность в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды, — рассказали в Следственном комитете.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru