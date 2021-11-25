В Челябинске задержали серийных угонщиков, переправлявших машины за границу

У задержанных челябинцев нашли целый арсенал приспособлений для кражи машин. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске полицейские и сотрудники СОБР Росгвардии задержали двух горожан, которых подозревают в угоне пяти иномарок. Одному из задержанных 46, второму 37 лет.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, угонщики по ночам похищали машины с неохраняемых стоянок в Челябинской области. Украденные автомобили отгоняли в арендованный гараж в Сосновском районе. Там меняли номерные агрегаты, чтобы потом по поддельным документам продать автомобили в одной из стран ближнего зарубежья.

— Общий ущерб потерпевшим составил около 10 млн рублей, — уточнили в полиции.

Дома у угонщиков нашли устройство для подбора автоключа и ключи-«пустышки», предназначенные для перекодирования. Кроме того, при обыске изъяли индикаторы поиска радиомаяков и приспособления, которые глушат сотовую связь автосигналищации.

Одну из угнанных машин сообщники еще не успели продать. Автомобиль вернули владельцу. Сотрудники МВД сейчас выясняют, где находятся еще четыре угнанные машины.

В отношении челябинцев возбудили уголовное дело о краже. Одного из мужчин поместили в СИЗО, другой находится под домашним арестом.

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