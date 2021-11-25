Военные передали в больницы Челябинской области еще три тонны кислорода для лечения COVID-19

Всего военные передали 15 тонн кислорода. Фото: пресс-служба ЦВО

Челябинский авиаполк передал в больницы региона три тонны сжиженного кислорода для лечения пациентов с коронавирусом. Всего в пандемию военные отдали 15 тонн кислорода. Ущерба боеготовности авиационных частей ЦВО не нанесло, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Как объяснили в ЦВО, кислород передали по поручению президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу. Сжиженный кислород в полевых условиях вырабатывают автомобильные кислорододобывающие станции. Его используют в кислородной системе воздушного судна, в том числе при высотных полетах и катапультировании.

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