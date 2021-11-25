Челябинского бизнесмена и бывшего вице-губернатора отказались выпускать досрочно за отрицательную характеристику

Павел Вибе занимался мясным бизнесом, а потом перебрался в Иркутскую область. Фото: www.ust-kut24.ru

Копейский суд отказал челябинскому бизнесмену и бывшему вице-губернатору Иркутской области Павлу Вибе в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

За мошенничество в особо крупном размере Вибе должен был отсидеть пять лет. С учетом зачета времени содержания под стражей ему оставалось 1,5 года. Адвокат бизнесмена подал ходатайство о досрочном освобождении своего подзащитного.

В прокуратуре с доводами не согласились и настаивали на отбытии полного срока заключения. В числе аргументов назывались нарушения установленного порядка содержания под стражей, то, что он не был трудоустроен в колонии, возмещение ущерба в незначительном размере, а администрация исправительного учреждения и вовсе характеризовала осужденного отрицательно. В итоге суд Копейска отклонил ходатайство адвоката.

Приговор Павлу Вибе вынесли в феврале 2020 года в Москве, где он и был задержан. Бизнесмена признали виновным в в мошенничестве на сумму более 61 миллиона рублей.

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