Возле «Юности» установили машины для победительниц Чемпионата России по боксу

Фото: предоставлено службой эвакуации "Амиго"

На крыльцо дворца спорта «Юность» начали устанавливать автомобили, которые получат победительницы Чемпионата России по боксу в Челябинске. Всего 12 машин — по числу весовых категорий, в котором будут бороться участницы.

Буквально в течение часа дворец спорта будет полностью готов к торжественному приему участниц и гостей соревнований.

Оформлением площадки чемпионата по традиции осуществляет компания «Фабрика флагов», которая много лет занимается «украшением» городских и областных мероприятий.

Установка и монтаж конструкций и тканевого оформления для нас дело обычное — говорит руководитель Фабрики флагов Вячеслав Никифоров, — а вот с аккуратной расстановкой автомобилей нам сегодня помогают наши друзья.

Фото: предоставлено службой эвакуации "Амиго"

Случай нестандартный: автомобили нужно установить на лестничный пролет. Для этого нужно специальное оборудование — стрела крана-манипулятора длиной не менее 8 метров. Такая есть только у наших эвакуаторов — поясняет руководитель службы эвакуации «Амиго» Владимир Ватутин.

Каждый автомобиль вместо традиционного подарочного банта украшает боксерский пояс чемпиона.

Охрану автомобилей и флагов до окончания чемпионата обеспечивает охранная служба дворца спорта «Юность».