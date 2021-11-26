В Магнитогорске женщину насмерть сбили на пешеходном переходе

ДТП случилось на проспекте Пушкина в Магнитогорске. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Женщина погибла под колесами на проспекте Пушкина в Магнитогорске. ДТП случилось в 7:05 26 ноября.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, погибшей было 40-45 лет, ее личность сейчас устанавливают.

Женщина шла через дорогу по нерегулируемому переходу, когда на нее наехала «Нива Шевроле». Машиной управлял 37-летний житель Магнитогорска.

Причины и обстоятельства ДТП сейчас устанавливают. Известно, что водителя прежде не привлекали к ответственности за нарушение правил движения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru