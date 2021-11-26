«Челбаскет» поделил очки с лидером турнирной таблицы чемпионата России

Челябинские баскетболисты выиграли один из двух поединков на домашней площадке у «Тамбова». Фото БК "Челбаскет".

В Челябинске 24 и 25 ноября прошли заключительные матчи «Челбаскета» в очередной домашней серии Париматч чемпионата России в Суперлиге-2. Челябинские баскетболисты встречались с одним из лидеров турнира, прошлогодним призером чемпионата «Тамбовом». Это были два поединка — красочных и полных эмоций.

Первый матч завершился в пользу «Челбаскета» — 84:81, когда победа челябинцы вырвали практически на последних секундах. Во втором матче гости вырвались вперед на 17 (!) очков, но «победная стая» сумела сравнять счет. К сожалению, удача оказалась не на стороне гостей. Итоговый счет 71:78 в пользу «Тамбова».

После матча главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин подчеркнул, что это были важнейшие и трудные матчи для команды.

— Мы добились результата, которым могут похвастаться немногие в лиге, выиграв один домашний матч у этой сильнейшей команды, — сказал Евгений Сорокин.

Отдельно тренер отметил молодых игроков — выход на новый качественный уровень Никиты Перцева, укрепление позиций в профессиональном баскетболе Юры Качкова за счет цепкой защиты, энергию и энтузиазм Семена Хоменко.

— Да, мы привыкли к перфомансам Гладышева, Логинова, Епанова и Малышева. Но обстоятельства складываются таким образом, что этим молодым ребятам пришлось рано по-баскетбольному повзрослеть, принять на себя более ответственные роли. И я вам скажу, они большие молодцы. Мы с нетерпением ждем возвращения в строй наших игроков и продолжаем строить боеспособный коллектив, готовясь к выезду в Ростов-на-Дону и Чебоксары. Уважаемые болельщики, мы чувствуем вашу поддержку, продолжайте верить в команду и в это непростое время болейте исключительно баскетболом, — особо отметил Евгений Сорокин.

В декабре БК «Челбаскет» проведет восемь матчей: выездная серия с командами «Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) и «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары), а затем домашние игры с БК «Новомосковск» (Тульская область) и БК «Русичи» (Курск).

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