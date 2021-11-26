«Снеговики-добряки» порадуют детей с тяжелыми заболеваниями подарками к Новому году

Фото: Валерия Таратухина и архив акции «Снеговики-добряки»

Стартовала благотворительная акция «Снеговики-добряки», которая будет проходить по январь 2022 года — под эгидой регионального Уполномоченного по правам ребенка и при содействии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

В Челябинской области «Снеговики-добряки» стали доброй традицией неравнодушных компаний и частных лиц. Третий год подряд будут исполнены новогодние мечты детей, которые борются с тяжелыми заболеваниями.

Фото: Валерия Таратухина и архив акции «Снеговики-добряки»

Некоторые истории детей (с разрешения родителей) уже опубликованы на новом сайте акции СнеговикиДобряки.рф. Их невозможно читать равнодушно. Хочется поддержать каждого, наградить за стойкость, помочь поверить в чудо. Там же разъяснены условия акции: коллективы компаний, организаций, любые объединения добрых людей, частные лица могут зарегистрироваться как участники и выбрать на сайте историю ребенка или нескольких детей, чьи новогодние мечты они готовы исполнить. О каком подарке написал ребенок в письме Деду Морозу, тоже указано на сайте.

В этом году истории детей организаторы получают с помощью врачей детских больниц и педиатрических отделений. Евгения Майорова, Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области:

Фото: Валерия Таратухина и архив акции «Снеговики-добряки»

— Хочется отметить огромную роль врача в жизни каждого маленького пациента. Именно они, ангелы в белых халатах, как никто другой, знают, как подобрать ключик к сердцу ребенка. Мы говорим им спасибо за доброту и ответственность. Истории врачей тоже будут опубликованы на сайте акции.

Также информацию о детях собирают благотворительные организации, которые следят за судьбой ребенка, держат связь с семьей: «Искорка Фонд», «Родная», «Союз родителей» и другие.

В прошлом году 478 «снеговиков» (компании, организации и частные лица) исполнили желания 1241 ребенка. В этом году организаторы говорят так:

Фото: Валерия Таратухина и архив акции «Снеговики-добряки»

— Чем больше заявок от «снеговиков-добряков» мы получим, тем больше детских желаний сможем исполнить вместе.

Уже присоединились компании, которые участвовали и в прошлые годы: федеральная сеть «Фианит-Ломбард» группы компаний «Микар» (родоначальник и соорганизатор акции), группа компаний «White Group» (специализированный застройщик «ИКАР»), «L» радио, группа компаний «Афалина», Рестораны и производство «Хочу мяса», Правовой центр «Мир», Лаборатория «Гемотест».

Фото: Валерия Таратухина и архив акции «Снеговики-добряки»

Флешмоб снеговиков, полюбившийся жителям Челябинска, состоится в середине декабря, если позволят погода и эпидситуация. Дату организаторы сообщат заранее. На флешмобах участники акции собираются вместе, лепят сотни снеговиков, чтобы подарить новогоднее настроение и другим детям, а также привлечь внимание к благотворительности. Снеговики получают письма и перед Новым годом должны успеть сбегать к Деду Морозу за подарками.

В 2021 году проект реализуется с использованием гранта Губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.