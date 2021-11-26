Минфин Челябинской области объяснил остаток в 27 мрд рублей в региональном бюджете 2021 года

Депутаты областного парламента приняли региональный бюджет в первом чтении. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В областном бюджете 2021 года образовался остаток в 27 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. Однако трое депутатов посчитали средства неосвоенными и проголосовали на заседании Законодательного собрания против принятия бюджета на 2022-24 годы в первом чтении.

— Сейчас доходы и расходы региона утверждены в объеме почти 230 млрд рублей, но к концу года доходы составят уже 257 миллиардов, — пояснил Андрей Пшеницын. — Мы говорим именно о дополнительных и ранее незапланированных поступлениях, которые прогнозируются по итогам 2021 года. И считать их экономией, урезанием каких-либо текущих расходов в корне неверно.

В министерстве финансов также рассказали, что дополнительные 27 млрд рублей уже учтены и распределены в бюджете будущего года. Объем поступлений в 2022 году составит 253,2 млрд рублей. Такой же будет и сумма расходов.

Прирост в сравнении с 2021 годом — 18% или 38,6 млрд рублей.

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