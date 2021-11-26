Суд разрешил челябинскому театру показывать спектакль о Сталине

В пьесе Сталину является призрак Ленина. Фото: Марат Муллыев

Челябинский областной суд отклонил иск о запрете спектакля Камерного театра «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». С требованием убрать постановку из репертуара выступал Антон Гусев. Он утверждал, что автор пьесы, которая лежит в основе спектакля, украл у него идею.

Антон Гусев заявил, что его авторские права нарушены: основа пьесы позаимствована из написанного им романа «Смерть Сталина: помер тот, помрет и этот». Однако доказать свою позицию в суде писатель не смог ни впервой инстанции, ни при апелляции.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры, договор Камерного театра с автором пьесы Артуром Соломоновым продолжает действовать, постановка остается в репертуаре.

— Спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» пользуется большим успехом у зрителей- рассказал директор Камерного театра Илья Коломейский.

Челябинские театралы, которые еще не успели посмотреть постановку, смогут увидеть ее только в следующем году. Сейчас в Камерном театре заняты премьерными показами пьесы «Мелкий бес», а затем расписание будет занято новогодними спектаклями.

Напомним, премьера спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» вызвала возмущение у некоторых челябинских коммунистов. Один активист даже вышел к театру с пикетом.

Постановка представляет собой спектакль о спектакле. По сюжету, один из московских театров готовит пьесу о смерти Сталина. Постановку желает посмотреть президент страны. Он оказывается недоволен смертью главного героя и решает внести в спектакль изменения.

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